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11 мая 2021, 11:06 156

В Одессе из-за пассажира подрались таксисты

11 мая 2021, 11:06 156
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Между водителями возник спор, кто будет везти пассажира
Между водителями возник спор, кто будет везти пассажира
Фото из открытых источников
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В Одессе подрались двое водителей такси из-за спора, кто будет везти пассажира.

Как пишет RegioNews, видео драки опубликовал Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Таксисты, как утверждают очевидцы ЧП, "не поделили клиента". После этого между мужчинами завязалась драка, в ходе которой они повалились на землю.

"К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - сказано в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы на мужчину посреди улицы упал карниз.

Украина Одесса драка ЧП такси

 
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