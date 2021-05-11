В Одессе из-за пассажира подрались таксисты

Между водителями возник спор, кто будет везти пассажира

Между водителями возник спор, кто будет везти пассажира

Фото из открытых источников

В Одессе подрались двое водителей такси из-за спора, кто будет везти пассажира.

Как пишет RegioNews, видео драки опубликовал Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Таксисты, как утверждают очевидцы ЧП, "не поделили клиента". После этого между мужчинами завязалась драка, в ходе которой они повалились на землю.

"К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - сказано в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы на мужчину посреди улицы упал карниз.