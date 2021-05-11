В Одессе из-за пассажира подрались таксисты
Между водителями возник спор, кто будет везти пассажира
Между водителями возник спор, кто будет везти пассажира
В Одессе подрались двое водителей такси из-за спора, кто будет везти пассажира.
Как пишет RegioNews, видео драки опубликовал Telegram-канал "Вартові Еспресо".
Таксисты, как утверждают очевидцы ЧП, "не поделили клиента". После этого между мужчинами завязалась драка, в ходе которой они повалились на землю.
"К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - сказано в комментарии к видео.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы на мужчину посреди улицы упал карниз.
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