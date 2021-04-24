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24 апреля 2021, 14:35 16

Одесская область с завтрашнего дня переходит из "красной" в "желтую" зону карантина

24 апреля 2021, 14:35 16
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Одесская область попала в "красную" зону карантина 23 марта
Фото из открытых источников
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Одесская область с 25 апреля выходит из "красной" зоны карантина. Там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, пишет RegioNews.

Он отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтый” уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

В Одесской области позволят работу ресторанов, спортивных залов, проведение массовых мероприятий, а также посещение учебных заведений группами более 20 человек.

Напомним, что Одесская область попала в "красную" зону карантина 23 марта.

Ранее сообщалось, что из "красной" зоны скоро могут выйти пять регионов.

коронавирус Кабмин Одесса карантин Одесская область

 
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