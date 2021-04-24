Одесская область с завтрашнего дня переходит из "красной" в "желтую" зону карантина
Одесская область с 25 апреля выходит из "красной" зоны карантина. Там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, пишет RegioNews.
Он отметил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтый” уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
В Одесской области позволят работу ресторанов, спортивных залов, проведение массовых мероприятий, а также посещение учебных заведений группами более 20 человек.
Напомним, что Одесская область попала в "красную" зону карантина 23 марта.
Ранее сообщалось, что из "красной" зоны скоро могут выйти пять регионов.