В Одессе пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет
Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен
Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен
В Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза, якобы предназначенных для Duty Free.
"По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13 700 ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Украине блокировали контрабанду медпрепаратов для борьбы со смежными болезнями при COVID-19.
Также СБУ предупредила масштабную контрабанду товара из России и ОРДЛО на 4 миллиона.
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