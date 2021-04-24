В Одессе пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет

Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен

Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен

Фото: ГНСУ

В Одесском порту пограничники обнаружили контрабанду сигарет. Правоохранители проверили 12 контейнеров с грузом сигарет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сделка предусматривала ввоз этих сигарет в Украину из ОАЭ и других стран и дальнейшее незаконное перемещение в страны Евросоюза, якобы предназначенных для Duty Free.

"По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13 700 ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза достигает около 145 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Украине блокировали контрабанду медпрепаратов для борьбы со смежными болезнями при COVID-19.

Также СБУ предупредила масштабную контрабанду товара из России и ОРДЛО на 4 миллиона.