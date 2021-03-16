В Офисе генпрокурора подозревают сотрудника СБУ в похищении человека и вымогательстве 1,6 млн грн

В деле фигурируют еще три человека

В деле фигурируют еще три человека

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При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора сообщено о подозрении сотруднику одного из центральных подразделений СБУ и двум людям по фактам незаконного похищения человека и вымогательства денежных средств, еще одному человеку – по факту вымогательства.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ОГП.

По данным следствия, в феврале 2020 года, по предварительному сговору группой лиц, они похитили потерпевшего и потребовали у него 40 тыс. евро и 1,6 млн грн. При этом ему угрожали убийством, применением насилия, причинением тяжких телесных повреждений, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированному обвинению в финансировании терроризма и незаконном хранении боевых припасов.

Всем подозреваемым судом избраны меры пресечений. Сотруднику СБУ судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине правоохранители разоблачили "на горячем" заместителя начальника одного из отделений Камянского районного управления полиции, который занимался "крышеванием" бизнеса и собирал "дань" с предпринимателей. Он уже уволен из правоохранительных органов.