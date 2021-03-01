Родители Стерненка заявили, что их преследуют: за это возьмется полиция

В доме родителей Сергея Стерненка также проживают трое его несовершеннолетних братьев и сестер

В доме родителей Сергея Стерненка также проживают трое его несовершеннолетних братьев и сестер

Фото из открытых источников

Родители активиста Сергея Стерненка, которого приговорили к лишению свободы на 7 лет и 3 месяца, обратились в полицию за преследования.

Об этом сторонники Стерненко сообщили через посвященный его делу Telegram-канал STERNENKO, пишет RegioNews.

"Родителей Сергея Стерненко и их троих несовершеннолетних детей терроризируют лица, называющие себя журналистами. Мы предупредили, что дальнейшие такие действия мы будем воспринимать как угрозу их безопасности. Наше предупреждение не было услышано, и сегодня под дверью дома семьи Сергея дежурила целая шайка неизвестных лиц с камерами. По нашей информации, среди них есть также люди, представляющие пророссийский канал "НАШ"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родители Сергея уже вызвали полицию и будут писать заявления, в частности о травле и преследованиях как "журналистами", так и некоторыми лживыми соседями".

Напомним, в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

23 февраля в Харькове и Черновцах люди вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненка. Они заявляют, что привлекают внимание к вопросу справедливости и коррумпированности украинских судов.

В тот же день Львовский облсовет обратился к Зеленского и Венедиктовой из-за приговора Стерненко. Требуют обеспечить беспристрастное рассмотрение апелляции и реформирование судебной системы.