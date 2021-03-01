Батьки Стерненка заявили, що їх переслідують: за це візьметься поліція

В будинку батьків Сергія Стерненка також проживають троє його неповнолітніх братів і сестер

В будинку батьків Сергія Стерненка також проживають троє його неповнолітніх братів і сестер

Фото з відкритих джерел

Батьки активіста Сергія Стерненка, якого засудили до позбавлення волі на 7 років і 3 місяці, звернулися до поліції через переслідування.

Про це прихильники Стерненко повідомили через присвячений його справі Telegram-канал STERNENKO, пише RegioNews.

"Батьків Сергія Стерненка та їхніх трьох неповнолітніх дітей тероризують особи, що називають себе журналістами. Ми попередили, що подальші такі дії ми сприйматимемо як загрозу їх безпеці. Наше попередження не було почуте, і сьогодні під дверима будинку родини Сергія чергувала ціла зграя невідомих осіб з камерами. За нашою інформацією, серед них є також люди, що представляють проросійський канал "НАШ"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батьки Сергія вже викликали поліцію і писатимуть заяви, "зокрема про цькування і переслідування як "журналістами", так і деякими брехливими сусідами".

Нагадаємо, в Одесі суд відправив активіста Стерненко у в'язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

23 лютого у Харкові і Чернівцях люди вийшли на акцію підтримки Сергія Стерненка. Вони заявляють, що привертають увагу до питання справедливості та корумпованості українських судів.

Того ж дня Львівська облрада звернулася до Зеленського та Венедіктової через вирок Стерненку. Вимагають забезпечити неупереджений розгляд апеляції і реформування судової системи.