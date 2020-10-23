Катастрофа Ан-26: родственники погибших пойдут в суд из-за вывода о вине экипажа

Они заявляют, что вину за крушение самолета хотят переложить на экипаж

Они заявляют, что вину за крушение самолета хотят переложить на экипаж

Фото: ГСЧС

После обнародования выводов правительственной комиссии о причинах катастрофы самолета АН-26 под Харьковом, родственники погибших заявили, что будут подавать судебный иск.

Об этом в комментарии ТСН сообщила мать погибшего капитана Ирина Кишеня, передает RegioNews.

По ее словам, вину за авиакатастрофу хотят переложить на экипаж самолета, что для семей погибших было ожидаемым.

Она добавила, что родственники будут подавать в суд, если на заседании правительства 28 октября в финальном отчете прозвучат анонсированные вице-премьером Олегом Уруским выводы.

Честно говоря, легко все списать на погибших ребят и трудно, чтобы кто-то из "верхов" ответил за это. Мы будем обращаться в Минобороны, будем звонить на горячую линию, и подавать в суд", - сказала журналистам Ирина Кишеня.

Напомним, как сообщил вице-премьер министр Олег Уруский, главная причина трагедии - системные нарушения в организации полетов как со стороны командования Воздушных сил, так и со стороны экипажа. Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 озвучит отчет по аварии на следующей неделе.