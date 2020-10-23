Дело о масштабной попытке фальсификации выборов на Запорожье передали в суд

Злоумышленники пытались организовать массовую замену избирательных адресов

Злоумышленники пытались организовать массовую замену избирательных адресов

Фото: flickr

В Запорожье следователи сообщили о подозрении четырем злоумышленникам, которые организовали схему привоза граждан для изменения их избирательных адресов.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в суд передали дело, которое расследуется по ч.1 ст. 158 Уголовного Кодекса Украины.

9 сентября... поступило сообщение о факте массового подвоза граждан в Запорожское отделение ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для последующих фальсификаций во время проведения выборов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацполиции, было открыто уголовное производство по факту предоставления ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Напомним, в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.