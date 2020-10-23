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23 октября 2020, 18:52 3

Дело о масштабной попытке фальсификации выборов на Запорожье передали в суд

23 октября 2020, 18:52 3
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Злоумышленники пытались организовать массовую замену избирательных адресов
Злоумышленники пытались организовать массовую замену избирательных адресов
Фото: flickr
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В Запорожье следователи сообщили о подозрении четырем злоумышленникам, которые организовали схему привоза граждан для изменения их избирательных адресов.

Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в суд передали дело, которое расследуется по ч.1 ст. 158 Уголовного Кодекса Украины.

9 сентября... поступило сообщение о факте массового подвоза граждан в Запорожское отделение ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для последующих фальсификаций во время проведения выборов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацполиции, было открыто уголовное производство по факту предоставления ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Напомним, в Запорожье зафиксировали массовую смену избирательных адресов, гражданам предлагали за это денежное вознаграждение.

Запорожье Местные выборы голосование фальсификации выборов суд уголовное дело
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