Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля судится против Зеленского

Он требует привлечь президента к ответственности за превышение полномочий

Он требует привлечь президента к ответственности за превышение полномочий

Фото: из открытых источников

Сергей Журавель, отец погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля, подал иск против президента Владимира Зеленского из-за превышения им служебных полномочий.

Текст иска он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.

Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру", - написал отец разведчика.

Он добавил, что подает иск в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований по поводу совершения Владимиром Зеленским преступления на посту верховного главнокомандующего.

Отец разведчика обвинил Зеленского в том, что он запретил привлекать подразделения специального назначения для для проведения спасательно-поисковых мероприятий у Зайцево. Он утверждает, что это привело к смерти его сына от потери крови в "серой зоне".

Сергей Журавель требует начать досудебное расследование по ч. 4 статьи 426 (Бездействие военной власти) УК. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Напомним, 13 июля возле населенного пункта Зайцево украинский военный погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. Группу, которая отправилась забрать его тело, обстреляли боевики, в результате чего погиб военный медик, а военнослужащий Ярослав Журавель был ранен.

Он несколько дней пролежал в "серой зоне", пока шли переговоры с СММ ОБСЕ по поводу эвакуации, и впоследствии погиб от потери крови. Тело Ярослава Журавля пророссийские боевики передали украинской стороне 21 июля.