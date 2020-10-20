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20 октября 2020, 16:30 3

На Львовщине открыли уголовное дело из-за массовой смены выбора места голосования

20 октября 2020, 16:30 3
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В поселке Сходница изъявили желание проголосовать не менее 62 человек
В поселке Сходница изъявили желание проголосовать не менее 62 человек
Фото: Антикризисный медиа-центр
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Полицейские Львовщины открыли уголовное производство по факту массовой изменения избирателями места голосования из разных областей. Все они хотели проголосовать в поселке Сходница.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области.

Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили на сайте Гражданской сети "ОПОРА" публикацию, в которой говорилось о том, что жители разных областей Украины якобы массово меняют место голосования, выбирая для осуществления волеизъявления избирательный участок в поселке Сходница Львовской области. Как указано в публикации, заявления на смену места голосования подали по меньшей мере 62 человека.

По данному факту следователи Бориславского отделения полиции, за процессуального руководства Дрогобычской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львове произошла драка во время агитации кандидата от "Народного руха".

Львов уголовное дело полиция Львовщина избиратели Адрес ОПОРА
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