17:07  07 октября
Кандидату в мэры Харькова Фельдману подарили почти 100 миллионов гривен
19:03  07 октября
Избрали нового президента Национальной академии наук Украины
17:52  07 октября
На Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
07 октября 2020, 19:18 5

Двое иностранцев пытались создать в Украине ячейку международной террористической группировки

07 октября 2020, 19:18 5
Читайте також українською мовою
Иностранцы прибыли в Украину для вербовки местных жителей
Иностранцы прибыли в Украину для вербовки местных жителей
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины предотвратила попытку создания в нашем государстве ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в различных странах мира террористических проявлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, которые прибыли в Украину для вербовки местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность иностранцы совершали в Киеве, Харькове и Львове.

Они также подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.

Установлено, что иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой "филиал" в нашей стране.

Службой безопасности Украины на основании положений Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" вынесено решение о принудительном возвращении вербовщиков страны происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, на Житомирщине за государственные средства закупили некачественные запчасти для бронетанкового завода .

Украина СБУ Киев Львов террористы Харьков банда нацизм
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве перенесут школьные каникулы из-за выборов: названы даты
07 октября 2020, 18:46
Международные инвесторы получили позитивный сигнал от саммита Украина-ЕС - Шмыгаль
07 октября 2020, 18:23
В НБУ объяснили, почему выразили недоверие Рожковой и Сологубу
07 октября 2020, 18:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »