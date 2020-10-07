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07 октября 2020, 16:32

В Киеве на взятке задержали чиновника Госэкоинспекции

07 октября 2020, 16:32
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Сумма взятки – 20 тысяч долларов
Сумма взятки – 20 тысяч долларов
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции начальника отдела одного из управлений Государственной экологической инспекции столичного региона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, чиновник, в сферу ответственности которого входят вопросы охраны окружающей среды, организовал противоправный механизм незаконного обогащения. За деньги он предлагал частным предпринимателям не отражать в актах внеплановых проверок выявленные нарушения экологических норм.

Задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в его собственном автомобиле во время получения $20 тысяч от местного коммерсанта. В такую сумму чиновник оценил сокрытие нарушений правил пользования водными ресурсами и предотвращения бизнесменом многомиллионного штрафа в бюджет.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, на Харьковщине поймали на взяточничестве майора ВСУ.

взятка СБУ Киев экология инспекция
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