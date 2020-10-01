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01 октября 2020, 14:19 8

На Одесщине чиновник мэрии пытался подкупить членов избиркома - СБУ

01 октября 2020, 14:19 8
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Его задержали во время передачи части взятки члену избиркома
Его задержали во время передачи части взятки члену избиркома
Фото: СБУ
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В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города. За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса.

Правоохранители задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Нацполиция задержала жителя Кировоградщины, который предлагал стражам порядка 56 тысяч взятки.

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