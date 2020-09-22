Диджитализация в Борщаговской ОТГ от Гаха: Жители общины могут оставить жалобу в специальной онлайн-карте

Также жители могут подать собственные предложения по развитию территории

Также жители могут подать собственные предложения по развитию территории

Фото: из открытых источников

Кандидат на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа" Роман Гах начал цифровой проект "Карта перемен", с помощью которой любой из жителей общины может вписать проблему в онлайн-карту ОТГ и ее возьмут на контроль.

Об этом говорится в статьи информационного портала "Моя Киевщина" , передает RegioNews.

Как отмечается в публикации, суть проекта следующая: каждый житель Петропавловской и Софиевской Борщаговок и села Чайки, которые теперь составляют единую общину, может в режиме онлайн пожаловаться на насущные проблемы или сделать собственные предложения по развитию территории.

"Уже первые дни работы проекта доказали его эффективность в оперативном отслеживании и решении тех вопросов, которые больше всего беспокоят борщаговцев. Следовательно этот опыт интерактивной коммуникации с громадой стоит подражать многим ОТГ, ведь это позволяет увидеть местную проблематику комплексно и, что называется, из первых уст. Плюс такая форма электронной "книги жалоб и предложений" предоставляет местным властям дополнительное понимание, как лучше подойти к решению тех или иных устаревших коммунальных неурядиц, причем системно и быстро", - говорится в статье.

К своим жалобам на "Карте перемен" жители общины могут добавлять соответствующие видео и фото с конкретными адресами, а также краткое описание нерешенного вопроса в разрезе как избирательных округов и населенных пунктов, так и непосредственно улиц.

Первые обращения граждан, поступившие в проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", показали самую главную проблему общества – это отсутствие в населенных пунктах необходимого количества государственных школ и детсадов. Значительное количество жалоб и предложений, которые поступили на "Карту перемен", касаются также недостатка в ОТГ своей больницы, потому что в Петропавловской и Софиевской Борщаговках есть только медицинские амбулатории общей практики. Также люди жалуются на перебои с поставкой воды и электричества, плохое освещение и состояние дорожного покрытия улиц.

"Моя команда теперь отслеживает все существующие проблемы общества в режиме реального времени. И это позволяет не только оперативно отслеживать, но и не менее оперативно и более системно приступать к их решению", - прокомментировал эффективность проекта Роман Гах, добавив, что проблемы, обозначенные на "Карте перемен" нужно мониторить и держать на контроле постоянно.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".