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11 сентября 2020, 14:21 7

Стало известно, как в Киеве будет проходить учебный процесс в "оранжевой зоне"

11 сентября 2020, 14:21 7
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Школы и садики пока работают без изменений
Школы и садики пока работают без изменений
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с попаданием Киева в "оранжевую зону" карантина учебный процесс в профессиональных и высших учебных заведениях будет ограничен. Посещать занятия разрешено группами не более 20 человек.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает RegioNews.

По словам мэра, что касается учебного процесса в школах и садиках, то там никаких изменений пока не будет. Кличко заявил, что ситуация в этих учебных заведениях - контролируемая.

Город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработал регламент работы во время пандемии... Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет наше особое внимание и оперативные решения в зависимости от ситуации", - сообщил Кличко.

Известно, что на сегодня в Киеве работает 426 школ из 428. Две школы закрыли в Оболонском районе из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Кроме того, коронавирус обнаружен в детских садах в Деснянском и Печерском районах.

Ранее сообщалось, что в связи с внесением Киева в перечень городов "оранжевой" зоны карантина, в столице будет введен ряд ограничений.

коронавирус карантин образование дети Виталий Кличко
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