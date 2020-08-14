В Днепре на взятке задержали ректора одного из вузов

С предпринимателя требовали 150 тысяч гривен

С предпринимателя требовали 150 тысяч гривен

Фото: из открытых источников

Ректор одного из университетов города Днепра, а также его помощник требовали 150 тысяч гривен с местного предпринимателя за предоставление доступа и разрешение использования инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Так, в четверг, 13 августа, оперативники задержали ректора университета и его помощника на получении первой части взятки в 25 тысяч гривен.

Как сообщили "Украинской правде", речь идет о ректоре "Украинского государственного химико-технологического университета" Константине Сухом.

В полиции отмечают, что за указанное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области во время получения неправомерной выгоды.