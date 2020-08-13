Суд не восстановил Кулика на посту прокурора

Кулика уволили еще в 2019 году

Кулика уволили еще в 2019 году

Фото из открытых источников

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы експрокурора Константина Кулика на решение суда первой инстанции о признании незаконным приказа о его увольнении из Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ". "4 августа было постановление об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть, апелляционную жалобу Кулика Константина Геннадьевича оставили без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева — без изменений", - уточнила Шкиль. Напомним, Офис генпрокурора обязали открыть дело против Геруса за неуплату налогов.

.