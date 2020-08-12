Главе партии Шария в Житомире грозит до 7 лет тюрьмы

Против Сергея Никулина завели дело по статье "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия"

Против Сергея Никулина завели дело по статье "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия"

Представитель партии Шария в Житомире Сергей Никулин должен ответить за нападение на человека и распыление слезоточивого газа в помещении.

Об этом сообщил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило со ссылкой на решение Богунского райсуда города Житомира от 7 августа 2020 года, передает Regionews.

Статья 296 (часть 4) УК Украины, по которой будет вестись дело против Никулина, квалифицируется как "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 22 июня в Житомире возникла драка между главой местной ячейки "Партии Шария" Никулиным и ветераном полка Азов Романом Боровиком. "Шариивец" применил газовый баллон, находясь в закрытом офисном помещении, где, к тому же, в это время находились другие люди. Роман Боровик, по версии адвокатов, был вынужден прибегнуть к самозащите.

По информации адвокатов Боровика, житомирская милиция сначала медлила с принятием ходатайства об открытии дела о злостном хулиганстве "шариивца". Были даже попытки открыть дело не по ч. 4, а по ч. 1 ст. 296, которая предусматривает всего лишь арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

Защите Романа Боровика пришлось обращаться в суд с жалобой на бездействие полиции. Суд защитники ветерана выиграли. Таким образом, руководителю партии Шария грозит реальный срок тюремного заключения.