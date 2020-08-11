Сергей Притула стал кандидатом в мэры Киева (ОНЛАЙН)

Его выдвинула партия "Голос"

Его выдвинула партия "Голос"

Фото: Facebook

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться на должность киевского городского головы от партии «Голос».

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу партии "Голос" в Facebook.

В эти минуты проходит презентация команд "Голоса", которые будут участвовать в местных выборах. Уже известно, что на должность мэра Киева будет баллотироваться актер и шоумен Сергей Притула.

Притула идет на выборы городского головы Киева Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"! Опубликовано Голос Вторник, 11 августа 2020 г.

Сегодня же партия "Голос" объявила об участии в местных выборах в Украине.

Об этом сообщила глава политической силы Кира Рудик на презентации региональных команд.

Сегодня утром состоялся съезд партии Голос, на котором мы приняли решение, что партия идет на местные выборы", - сказала она.

По словам Рудык, на данный момент в партии 15 кандидатов в мэры и 107 команд.

Они будут бороться за то, "чтобы к власти пришли честные люди"

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