14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
17:34  11 августа
Взятка $6 миллионов: Злочевский готов сотрудничать с НАБУ – адвокат
17:55  11 августа
На Донбассе с начала суток зафиксировали один обстрел
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 16:08 14

Сергей Притула стал кандидатом в мэры Киева (ОНЛАЙН)

11 августа 2020, 16:08 14
Читайте також українською мовою
Его выдвинула партия "Голос"
Его выдвинула партия "Голос"
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться на должность киевского городского головы от партии «Голос».

Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу партии "Голос" в Facebook.

В эти минуты проходит презентация команд "Голоса", которые будут участвовать в местных выборах. Уже известно, что на должность мэра Киева будет баллотироваться актер и шоумен Сергей Притула.

Притула идет на выборы городского головы Киева

Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"!

Опубликовано Голос Вторник, 11 августа 2020 г.

Сегодня же партия "Голос" объявила об участии в местных выборах в Украине.

Об этом сообщила глава политической силы Кира Рудик на презентации региональных команд.

Сегодня утром состоялся съезд партии Голос, на котором мы приняли решение, что партия идет на местные выборы", - сказала она.

По словам Рудык, на данный момент в партии 15 кандидатов в мэры и 107 команд.

Они будут бороться за то, "чтобы к власти пришли честные люди"

Читайте также: Слоган новый, а денег нет: в "Голосе" рассказали о подготовке к выборам.

выборы Киев партия мэр видео Голос Кандидат Кира Рудик Сергей Притула
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Сергей Притула стал кандидатом в мэры Киева (ОНЛАЙН)
11 августа 2020, 16:08
Денисова потребовала у ЦИК документы о невозможности проведения выборов в 18 громадах на Донбассе
11 августа 2020, 15:42
В Раде зарегистрировали законопроект об отзыве народных депутатов
11 августа 2020, 15:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »