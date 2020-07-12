Пожар в Одессе потушили, пострадал один спасатель

Пожарник шел по краю крыши, поскользнулся и чудом не упал на землю

Пожарник шел по краю крыши, поскользнулся и чудом не упал на землю

Фото: ГСЧС

Пожар в трёхэтажном здании на угла Александровского проспекта и ул. Бунина удалось ликвидировать в 13:06. Жертв и пострадавших среди жильцов дома нет.

Об этом пишет RegioNews.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС области, площадь возгорания составила 700 кв. м, полностью выгорели две квартиры. Сейчас выясняются причины пожара.

На месте работали 18 пожарных расчетов и 60 человек личного состава.

Прохожие рассказали, что пожар начался на втором этаже со стороны Александровского проспекта. Одни жильцы покинули горящее здание самостоятельно, других эвакуировали спасатели.

Как передает 7 канал, часть дома — это коммуна, другая часть — самостоятельные квартиры. Сколько там проживает людей — никто точно сказать не может.

Главный инженер ЖКС "Портофранковский" заявил, что прописано 38 человек, но по факту живет больше. Жильцы говорят, что в доме около 40 коммунальных комнат.

Самому зданию более 200 лет — оно 1814 года постройки, сообщили в ГУ ГСЧС.

Также спасатели поделились фото с одним из спасенных обитателей дома. Им оказался милый домашний кролик.

Напомним, сегодня утром в доме на Александровском проспекте вспыхнул пожар, который охватил сразу несколько квартир на разных этажах.