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12 июля 2020, 14:41 1

Пожар в Одессе потушили, пострадал один спасатель

12 июля 2020, 14:41 1
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Фото: ГСЧС
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Пожар в трёхэтажном здании на угла Александровского проспекта и ул. Бунина удалось ликвидировать в 13:06. Жертв и пострадавших среди жильцов дома нет.

Об этом пишет RegioNews.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС области, площадь возгорания составила 700 кв. м, полностью выгорели две квартиры. Сейчас выясняются причины пожара.

На месте работали 18 пожарных расчетов и 60 человек личного состава.

Прохожие рассказали, что пожар начался на втором этаже со стороны Александровского проспекта. Одни жильцы покинули горящее здание самостоятельно, других эвакуировали спасатели.

Как передает 7 канал, часть дома — это коммуна, другая часть — самостоятельные квартиры. Сколько там проживает людей — никто точно сказать не может.

Главный инженер ЖКС "Портофранковский" заявил, что прописано 38 человек, но по факту живет больше. Жильцы говорят, что в доме около 40 коммунальных комнат.

Самому зданию более 200 лет — оно 1814 года постройки, сообщили в ГУ ГСЧС.

Также спасатели поделились фото с одним из спасенных обитателей дома. Им оказался милый домашний кролик.

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Опубліковано Головне управління ДСНС України в Одеській області Неділя, 12 липня 2020 р.

Напомним, сегодня утром в доме на Александровском проспекте вспыхнул пожар, который охватил сразу несколько квартир на разных этажах.

Одесса пожар спасатели ГСЧС Дом
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