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12 липня 2020, 14:41 5

Пожежу в Одесі загасили, постраждав один рятувальник

12 липня 2020, 14:41 5
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Пожежник йшов по краю даху, послизнувся і дивом не впав на землю
Фото: ДСНС
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Пожежу в триповерховій будівлі на розі Олександрівського проспекту та вул. Буніна вдалося ліквідувати о 13:06. Жертв і постраждалих серед мешканців будинку немає.

Про це пише RegioNews.

Як розповіли в прес-службі ГУ ДСНС області, площа загоряння склала 700 кв. м, повністю вигоріли дві квартири. Зараз з'ясовуються причини пожежі.

На місці працювали 18 пожежних розрахунків та 60 чоловік особового складу.

Перехожі розповіли, що пожежа почалася на другому поверсі з боку Олександрівського проспекту. Одні мешканці залишили палаючу будівлю самостійно, інших евакуювали рятувальники.

Як передає канал 7, частину будинку — це комуна, інша частина — самостійні квартири. Скільки там проживає людей — ніхто точно сказати не може.

Головний інженер ЖКС "Портофранківський" заявив, що прописано 38 осіб, але за фактом живе більше. Мешканці кажуть, що в будинку близько 40 комунальних кімнат.

Самій будівлі понад 200 років — воно 1814 року побудови, повідомили в ГУ ДСНС.

Також рятувальники поділилися фото з одним із врятованих мешканців будинку. Ним виявився милий домашній кролик.

Під час гасіння пожежі на Буніна, 35 врятовано кролика!

Опубліковано Головне управління ДСНС України в Одеській області Неділя, 12 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вранці у будинку на Олександрівському проспекті спалахнула пожежа, яка охопила відразу кілька квартир на різних поверхах.

Одеса пожежа рятувальники ДСНС Будинок
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