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01 июля 2020, 17:29 3

В Одессе состоялась репетиция военно-морского парада

01 июля 2020, 17:29 3
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Действо должно состояться 5 июля в честь Дня Военно-морских сил Украины
Фото: Думская
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Мероприятие должен посетить президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Думская".

Сегодня, 1 июля, в Одесском заливе прошла первая репетиция. В море было замечено около десятка боевых единиц украинского флота.

Военно-морской парад будет проходить в Одессе второй раз в истории независимой Украины. Первый парад был посвящен 23-й годовщине независимости Украины и состоялся в 2014 году.

Напомним, на этой неделе Зеленский планирует приехать с инспекцией в Одессу. Ряд СМИ пишет, что во время визита могут уволить главу Одесской ОГА из-за нарушения карантинных мероприятий.

Владимир Зеленский Одесса парад президент ВМС Украины
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