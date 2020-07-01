В Одессе состоялась репетиция военно-морского парада

Действо должно состояться 5 июля в честь Дня Военно-морских сил Украины

Действо должно состояться 5 июля в честь Дня Военно-морских сил Украины

Фото: Думская

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Думская".

Сегодня, 1 июля, в Одесском заливе прошла первая репетиция. В море было замечено около десятка боевых единиц украинского флота.

Военно-морской парад будет проходить в Одессе второй раз в истории независимой Украины. Первый парад был посвящен 23-й годовщине независимости Украины и состоялся в 2014 году.

Напомним, на этой неделе Зеленский планирует приехать с инспекцией в Одессу. Ряд СМИ пишет, что во время визита могут уволить главу Одесской ОГА из-за нарушения карантинных мероприятий.