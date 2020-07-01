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01 июля 2020, 10:52 1

Контрабанда. В Одесском порту изъяли сигареты на почти 15 миллионов

01 июля 2020, 10:52 1
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Злоумышленники пытались провезти более 700 000 пачек сигарет марки Napoli под видом текстиля
Злоумышленники пытались провезти более 700 000 пачек сигарет марки Napoli под видом текстиля
Фото: Государственная пограничная служба
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В Одесской области пограничники пресекли попытку незаконной перевозки сигарет на сумму почти 15 млн грн. Правоохранители обнаружили около 1500 ящиков иностранных сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

При проведении углубленного осмотра контейнера, прибывшего из Китая в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители нашли незадекларированный товар на сумму почти 15 млн грн", - сказано в сообщении.

Известно, что сейчас контрабанду изъяли. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса.

Ранее сообщалось, что около российской границы сотрудники СБУ пресекли деятельность наркогруппировки, которая планировала переправить за границу крупную партию психотропов.

Одесса контрабанда порт сигареты пограничники
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