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01 липня 2020, 10:52 1

Контрабанда. В Одеському порту вилучили сигарети майже на 15 мільйонів

01 липня 2020, 10:52 1
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Зловмисники намагалися провезти понад 700 000 пачок сигарет марки Napoli під виглядом текстилю
Зловмисники намагалися провезти понад 700 000 пачок сигарет марки Napoli під виглядом текстилю
Фото: Державна прикордонна служба
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В Одеській області прикордонники припинили спробу незаконного перевезення цигарок на суму майже 15 млн грн. Правоохоронці виявили близько 1500 ящиків іноземних сигарет без акцизних марок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Під час проведення поглибленого огляду контейнера, який прибув з Китаю в пункт пропуску "Одеський морський торговельний порт", правоохоронці виявили незадекларований товар на суму майже 15 млн грн", - сказано в повідомленні.

Відомо, що зараз контрабанду вилучили. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу.

Раніше повідомлялося, що біля російського кордону співробітники СБУ припинили діяльність наркоугруповання, яке планувало переправити за кордон велику партію психотропів.

Одеса контрабанда порт сигарети прикордонники
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