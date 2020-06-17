В Одессе упал самолет, есть жертвы

Двухместный самолет упал на дорогу, в аварии пострадали двое мужчин

Двухместный самолет упал на дорогу, в аварии пострадали двое мужчин

Фото: Facebook

В Одессе на Овидиопольской дороге разбился двухместный самолет “Дельфин”. На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

На месте работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, полиция приехала через 4-5 минут, а "скорая" помощь на место происшествия приехала спустя 15 минут.

По информации "Думской", погиб командир воздушного судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота Юрия Жуковского в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в жилом доме Одессы произошел очередной обвал.