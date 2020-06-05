На Донбассе против боевиков будут воевать роботы
Подразделения ООС используют для борьбы с оккупантами на Донбассе новые образцы боевой роботизированной техники.
Об этом сообщило "Радио Свобода", пишет Regionews.
Роботизированный надзорно-огневой комплекс "Охотник" в Украине начали испытывать еще в 2018 году. Его создатели из конструкторского бюро "Роботикс" говорят, что комплекс оказался востребованным для различных задач в войсках, например эвакуация раненых с поля боя, транспортировки боевого принадлежности и тому подобное. Кроме того, он бесшумный, не оставляет теплового следа и использует искусственный интеллект для распознавания препятствий, говорят в "Роботикс".
Недавно в сети появилось видео, где "Охотник" продвигается передовой в Донбассе. Подъехав ближе к позициям боевиков, оператор открывает огонь из танкового пулемета по укрепленным огневым точкам. Где именно на Донбассе и когда снято видео, разработчики не говорят.
Заместитель командира подразделения ВСУ, в зоне ответственности которого применялся боевой робот, отметил его преимущества: быструю смену позиций и безопасность оператора, управляющего мобильной огневой точкой.
Враг не понимал, что происходит, где и как, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. В "тепловизор" видишь, как бойничку разбираешь или еще что-то", - рассказал офицер.
Официально на вооружении украинской армии роботизированной боевой техники пока нет, но опытные ее образцы применяются на фронте уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовали, поэтому бойцы надеются, что роботы скоро станут штатным вооружением подразделений ВСУ.
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