В Харькове заместителя председателя райсуда поймали на взятке в $4 тысячи

Судью разоблачили на рабочем месте после получения взятки

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Судью разоблачили на рабочем месте после получения взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя одного из райсудов Харькова, причастную к совершению коррупционного правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Разоблачили судью на рабочем месте сразу после получения всей суммы взятки.

По предварительной версии следствия, злоумышленница планировала незаконно обогатиться на $4 тысячи за счет фигуранта уголовного дела.

Такую сумму обвиняемый должен был уплатить за возвращение ему $30 тысяч, изъятых во время обыска. При этом никаких предпосылок для отказа не существовало, поскольку средства не были предметом преступления и не содержали следов преступной деятельности.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос относительно сообщения правонарушительницы о подозрении.

Напомним, депутаты Харьковского облсовета создали рабочую группу, чтобы с'выяснить, куда делось закуплено медицинское оборудование на сумму свыше 53 млн грн.