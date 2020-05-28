В Харькове заместителя председателя райсуда поймали на взятке в $4 тысячи
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя председателя одного из райсудов Харькова, причастную к совершению коррупционного правонарушения.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Разоблачили судью на рабочем месте сразу после получения всей суммы взятки.
По предварительной версии следствия, злоумышленница планировала незаконно обогатиться на $4 тысячи за счет фигуранта уголовного дела.
Такую сумму обвиняемый должен был уплатить за возвращение ему $30 тысяч, изъятых во время обыска. При этом никаких предпосылок для отказа не существовало, поскольку средства не были предметом преступления и не содержали следов преступной деятельности.
По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Решается вопрос относительно сообщения правонарушительницы о подозрении.
Напомним, депутаты Харьковского облсовета создали рабочую группу, чтобы с'выяснить, куда делось закуплено медицинское оборудование на сумму свыше 53 млн грн.
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