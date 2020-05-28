Экстрадиция Онищенко: в САП отреагировали на отказ Германии
Решение немецкого суда об отказе в экстрадиции бывшего народного депутата Александра Онищенко не влияет на рассмотрение уголовного производства, которое слушается Высшим антикоррупционным судом.
Об этом заявили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.
Решение суда Ольденбург не влияет на рассмотрение уголовного дела по уголовному преследованию бывшего депутата, которое подчиняется Высшему антикоррупционному суду", - говорится в сообщении.
Обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.
Высший антикорупций суд продолжает рассмотрение дела Онищенко заочно.
В САП заявили, что бывший народный депутат может в любой момент появиться в Украину и участвовать в судебных заседаниях.
В прокуратуре добавили, что сейчас в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.
Ранее сообщалось, Высший земельный суд немецкого города Ольденбург отказал в экстрадиции в Украину бывшего нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в коррупции.
Напомним, в 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Организатор схемы Онищенко и еще семь участников находятся в розыске.
В связи с этим, в 2016 году Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но он успел покинуть Украину.
Экс-нардепа задержали 29 ноября в немецком Аахене.
Справка: народного депутата VII созыва Александра Онищенко считают организатором криминальной схемы по перепродаже на аукционах газа, добытого государственной компанией "Укргаздобыча”, через ряд фирм. Екс-главе ГФС Насірову инкриминировали необоснованное предоставление налоговой рассрочки этим коммерческим структурам. В целом государству был нанесен ущерб почти на 3 млрд гривен. Главный фигурант дела Онищенко бежал из Украины в 2016 году. Сейчас он находится в Германии, идут переговоры о его экстрадиции.
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