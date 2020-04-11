Сумская журналистка Елена Адаменко написала в полицию заявление на председателя Сумской ОГА Романа Грищенко за нарушение правил карантина в стенах облгосадминистрации

Фото: Страница Елены Адаменко в Facebook

Сумская журналистка Елена Адаменко написала в полицию заявление на председателя Сумской ОГА Романа Грищенко за нарушение правил карантина в стенах облгосадминистрации

Об этом Елена Адаменко написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

"Чтобы вы понимали, Сумская ОГА удалила со своей официальной страницы видеозапись трансляции подписание Меморандума с бизнесом, на котором задокументировано, как председатель ОГА вместе с Дашутиним, Федорченко, Дорошенко и остальными представителями "бизнес-элиты" нарушил правила карантина людей", - написала Адаменко.

По словам журналистки, во время подписания меморандума все участники мероприятия присутствовали в общественном месте без масок.

"Но у меня задокументировано. Все. И видео сохранено, и скрины. К слову, фотки же этого мероприятия остались и на официальном сайте ОГА. Так же сохранены и видео с брифинга губернатора Грищенко о "строгий контроль за соблюдением правил карантина в области

Пи.Сы. заявление в полицию написала. Письменные объяснения предоставила. Надеюсь, что нашей полиции хватит составлять протоколы не только на студентов из Иордании и алкашей на вєліку", - подытожила журналистка.