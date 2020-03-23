В Одессе отменяют льготный проезд в общественном транспорте
Такое распоряжение озвучили в одесской мэрии, передает RegioNews со ссылкой на Politeka.net.
По словам чиновников, это касается всех категорий граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Однако заверили, что отмена будет действовать на период карантина.
"Данная отмена льгот пройдет исключительно на период действия карантина. Мы призываем всех людей, особенно пожилого возраста, оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом", - сообщил заместитель мэра Павел Вугельман.
Стоит отметить, что, что из-за измененных правил перевозок, в транспорте Одессы возникали острые конфликты. Люди с ножами и кирпичами отстаивали право ехать в троллейбусе.
Ранее сообщалось, что одесский Привоз не закрылся на карантин.
А вот рынок "7 километр" закрывают.
Ранее сообщалось, что в Одессе массово дезинфицируют парки и детские площадки.
Кроме того, Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.
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