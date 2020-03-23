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23 березня 2020, 10:58 1

В Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті

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23 березня 2020, 10:58 1
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У понеділок, 23 березня, в Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті
Фото: Politeka.net
У понеділок, 23 березня, в Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті

Відповідне розпорядження озвучили в одеській мерії, передає RegioNews з посиланням на Politeka.net.

За словами чиновників, це стосується всіх категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Однак запевнили, що скасування буде діяти на період карантину.

"Скасування пільг запроваджується виключно на період дії карантину. Ми закликаємо всіх людей, особливо похилого віку, залишатися вдома і не користуватися громадським транспортом", - повідомив заступник мера Павло Вугельман.

Варто відзначити, що через змінені правила перевезень, у транспорті Одеси виникали гострі конфлікти. Люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.

Раніше повідомлялося, що одеський Привоз не закрився на карантин.

А ось ринок "7 кілометр" закрывают.

Раніше повідомлялося, що в Одесі масово дезинфікують парки та дитячі майданчики.

Крім того, Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.

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