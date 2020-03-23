У понеділок, 23 березня, в Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті

Фото: Politeka.net

У понеділок, 23 березня, в Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті

Відповідне розпорядження озвучили в одеській мерії, передає RegioNews з посиланням на Politeka.net.

За словами чиновників, це стосується всіх категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Однак запевнили, що скасування буде діяти на період карантину.

"Скасування пільг запроваджується виключно на період дії карантину. Ми закликаємо всіх людей, особливо похилого віку, залишатися вдома і не користуватися громадським транспортом", - повідомив заступник мера Павло Вугельман.

Варто відзначити, що через змінені правила перевезень, у транспорті Одеси виникали гострі конфлікти. Люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.

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