В Одесі скасовують пільговий проїзд у громадському транспорті
Відповідне розпорядження озвучили в одеській мерії, передає RegioNews з посиланням на Politeka.net.
За словами чиновників, це стосується всіх категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Однак запевнили, що скасування буде діяти на період карантину.
"Скасування пільг запроваджується виключно на період дії карантину. Ми закликаємо всіх людей, особливо похилого віку, залишатися вдома і не користуватися громадським транспортом", - повідомив заступник мера Павло Вугельман.
Варто відзначити, що через змінені правила перевезень, у транспорті Одеси виникали гострі конфлікти. Люди з ножами і цеглою відстоювали право їхати в тролейбусі.
Раніше повідомлялося, що одеський Привоз не закрився на карантин.
А ось ринок "7 кілометр" закрывают.
Раніше повідомлялося, що в Одесі масово дезинфікують парки та дитячі майданчики.
Крім того, Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.
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