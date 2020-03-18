В Одессе уволили вице-мэра, который ушел в отпуск и не вернулся

На сессии Одесского городского совета уволили вице-мэра Анатолия Орловского, который с осени не появлялся на рабочем месте

Фото: Думская

На сессии Одесского городского совета уволили вице-мэра Анатолия Орловского, который с осени не появлялся на рабочем месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую. За такое решение проголосовали 45 депутатов Одесского городского совета. Кроме того, Орловский исключен из состава исполнительного комитета. Его место занял недавно назначенный вице-мэр Сергей Подгайный. Так, 21 октября Анатолий Орловский ушел на больничный, потом в отпуск, из которого не вернулся. Ранее сообщалось, что в Одессе назначили главного дорожника.

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