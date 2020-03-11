В Одессе назначили главного дорожника
В Одессе Андрея Сандула назначили новым начальником управления дорожного хозяйства
В Одессе Андрея Сандула назначили новым начальником управления дорожного хозяйства
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте города, передает RegioNews.
Андрей Сандул с должности первого заместителя начальника управления дорожного хозяйства горсовета переведен на должность руководителя.
Предыдущего начальника Андрея Шмагая, руководившего управлением дорожного хозяйства с 2014 года, уволили по согласованию сторон.
Отметим, что Андрей Сандул занимал должность первого зама Шмагая последние пять лет. До этого он был заместителем начальника управления капитального строительства горсовета, а также исполнял обязанности начальника этого управления.
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