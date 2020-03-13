Коронавирус: отменены авиарейсы из Одессы в города Европы и Азии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Так, приостановлены полеты МАУ в Тель-Авив с 12 марта по 8 апреля и в Стамбул с 14 марта. В пятницу, 13 марта, турецкая авиакомпания Onur Air также заявила о приостановке полетов из Одессы в Стамбул с этой даты.
Также на некоторое время "закроются" для одесситов польские Гданьск и Катовице и столицы Чехии и Словакии — Прага и Братислава.
Чешский нацперевозчик — авикомпания Chech Airlines — с 18 по 26 марта остановит рейсы в Прагу, а лоукост WizzAir прекратит полеты в Гданьск с 13 по 23 марта, в Катовице с 14 по 24 марта и в Братиславу с 15 по 25 марта.
Кроме того, немецкая авиакомпания Lufthansa — с начала пандемии отменила более 23 тысяч авиарейсов.
Ранее сообщалось, что МАУ не исключает третью волну отмены рейсов из-за коронавируса.
Так, украинские авиакомпании приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией.
Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет некоторые рейсы из-за мер, связанные с коронавируса, и пересмотрела частоту внутренних авиарейсов
Ранее Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.
Кроме того, из-за коронавируса в Черновцах приостановлено авиасообщение с итальянским Бергамо.
Также авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" и польская авиакомпания LOT временно отменяют рейсы из Запорожья.
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