Коронавирус: отменены авиарейсы из Одессы в города Европы и Азии

Из-за коронаровирусной угрозы авиакомпании принимают решения закрыть рейсы из Одессы на некоторое время

Фото: unsplash

Из-за коронаровирусной угрозы авиакомпании принимают решения закрыть рейсы из Одессы на некоторое время

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Так, приостановлены полеты МАУ в Тель-Авив с 12 марта по 8 апреля и в Стамбул с 14 марта. В пятницу, 13 марта, турецкая авиакомпания Onur Air также заявила о приостановке полетов из Одессы в Стамбул с этой даты.

Также на некоторое время "закроются" для одесситов польские Гданьск и Катовице и столицы Чехии и Словакии — Прага и Братислава.

Чешский нацперевозчик — авикомпания Chech Airlines — с 18 по 26 марта остановит рейсы в Прагу, а лоукост WizzAir прекратит полеты в Гданьск с 13 по 23 марта, в Катовице с 14 по 24 марта и в Братиславу с 15 по 25 марта.

Кроме того, немецкая авиакомпания Lufthansa — с начала пандемии отменила более 23 тысяч авиарейсов.

Ранее сообщалось, что МАУ не исключает третью волну отмены рейсов из-за коронавируса.

Так, украинские авиакомпании приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией.

Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет некоторые рейсы из-за мер, связанные с коронавируса, и пересмотрела частоту внутренних авиарейсов

Ранее Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, из-за коронавируса в Черновцах приостановлено авиасообщение с итальянским Бергамо.

Также авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" и польская авиакомпания LOT временно отменяют рейсы из Запорожья.