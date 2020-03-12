В Измаиле за оскорбление и унижение детей учительница отделалась штрафом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Оdessa.online.
Измаильский горрайонный суд признал учительницу школы №11 Жанну Мунтяну виновной в буллинге по отношению к ученикам.
Женщина обязана выплатить 1 360 гривен штрафа и оплатить судебные издержки в размере 420 гривен.
"Несмотря на решение суда, она продолжает выходить на работу", — сообщила мама двух школьниц Галина Гудминская, классной руководительницей которых и является вышеуказанная учительница.
Напомним, 4 марта родители нескольких учеников 9-го класса Измаильской школы № 11 обратились с письменным заявлением к директору департамента образования и науки Одесской ОГА. Они рассказали, что классный руководитель подвергает их детей психологическому насилию. По их словам, преподаватель украинского языка и литературы довела до нервного срыва одну из девочек, которая впоследствии попала в больницу.
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