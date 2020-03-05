Оскорбляет и унижает: на Одесщине школьники требуют уволить свою учительницу

Специальная комиссия проверит сообщения о буллинге в измаильской школе №11 Одесской области

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Специальная комиссия проверит сообщения о буллинге в измаильской школе №11 Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Несмотря на многочисленные заявления родителей и школьников о непедагогическом поведении учителя украинского языка и литературы, Жанна Мунтяну остается на своей должности.

"Твое место на зоне", "Помой свой рот от фекалий", "Ты и твоя семья зеки", "Ты тупее школьной доски" — эти и другие унизительные фразы ученикам 9-А класса измаильской школы №11 не раз приходилось слышать в свой адрес от учительницы Жанны Мунтяну. Первые проявления буллинга школьники ощутили на себе еще в 6-ом классе. Тогда, говорят подростки, учитель без выяснения обстоятельств стала обвинять нескольких учеников в том, чего они не делали, и не давала вступиться за них остальным.

"Она не разрешает смотреть ей в глаза, говорит, что мы этого не достойны, постоянно угрожает, что даст нам плохие характеристики и нас не возьмут ни в одно учебное учреждение, и мы будем работать дворниками. Угрожает, что если мы будем жаловаться родителям, то она добьется того, что нас выгонят из школы. При этом она требует уважения к себе, не имея уважения ни к родителям, ни к ученикам", — рассказывает ученица 9-А класса Богдана.

Учитель выбрала четверку любимчиков, остальные же попали в немилость и постоянно подвергаются нападкам. Жанна Мунтяну дает школьникам унизительные прозвища, угрожает им социальными службами и детдомом, оглашает конфиденциальную информацию о детях.

"Мой одноклассник, который с детства страдает заиканием, один раз имел личную беседу с учителем, в которой рассказал ей о своих семейных тайнах и расплакался. Она пообещала, что это останется между ними, но обещание не сдержала и обнародовала этот случай перед всем классом. А однажды она засунула другому однокласснику в трусы пластмассового паука и потом несколько раз ударила его рукой по "пятой точке". Она сказала не вынимать его до конца дня, так чтобы кроме врача никто его достать не смог. Потом она придумала ему прозвище "Дениска-Паучок" и сказала: "Ну что, Дениска, залез паучек в дырочку?" — продолжает Богдана.

Психика подростков не выдерживает ежедневную травлю – один из школьников после очередного психологического насилия попал в больницу с астено-невротическим синдромом, другой страдает язвой желудка на фоне нервного перенапряжения.

Девятиклассники также рассказывают, что свои прямые обязанности Жанна Мунтяну, педагог с 28-летним опытом, выполняет не лучшим образом. Во-первых, общается учитель украинского языка исключительно на русском, во-вторых, в школьной программе часто предпочитает разговоры о своих детях и путешествиях, в-третьих – ставит в журнал заниженные оценки, которые не совпадают с теми, которые она ставит в дневники. Сейчас дело о буллинге рассматривается в суде, а сама Жанна Мунтяну спешно ушла на больничный.

Руководство школы о ситуации знает, но увольнять неуравновешенную учительницу не собирается. По крайней мере до тех пор, пока суд не признает ее виновной в буллинге. Опасаются, что она подаст встречный иск о незаконном лишении должности.

В областном департаменте образования и науки пообещали разобраться в ситуации. "Первое заявление к директору попало еще в мае прошлого года и ничего не было сделано. Нужно было обращаться сразу к нам, мы соберем комиссию, которая уже на следующей неделе займется расследованием всех обстоятельств. Лично мне понятно, что факты буллинга подтверждаются", — говорит директор департамента Александр Лончак.