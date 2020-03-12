14:21  12 березня
За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами
11:46  12 березня
Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо
13:19  12 березня
МОЗ радить підприємствам відпускати працівників на віддалену роботу
UA | RU
UA | RU
12 березня 2020, 11:48 3

В Ізмаїлі за образи і приниження дітей вчителька відбулася штрафом

Читайте также
на русском языке
12 березня 2020, 11:48 3
Читайте также на русском языке
Ізмаїльський міськрайонний суд оштрафував на 1 360 гривень вчительку за булінг, але вона продовжує працювати в школі
Фото: unsplash
Ізмаїльський міськрайонний суд оштрафував на 1 360 гривень вчительку за булінг, але вона продовжує працювати в школі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.

Ізмаїльський міськрайонний суд визнав вчительку школи №11 Жанну Мунтяну винною в булінгу по відношенню до учнів.

Жінка зобов'язана виплатити 1 360 гривень штрафу і сплатити судові витрати в розмірі 420 гривень.

"Незважаючи на рішення суду, вона продовжує виходити на роботу", — повідомила мама двох школярок Галина Гудминська, класною керівницею яких і є вищезгадана вчителька.

Нагадаємо, 4 березня батьки кількох учнів 9-го класу Ізмаїльської школи № 11 звернулися з письмовою заявою до директора департаменту освіти і науки Одеської ОДА. Вони розповіли, що класна керівниця піддає їхніх дітей психологічному насильству. Так, викладач української мови та літератури довела до нервового зриву одну з дівчаток, яка згодом потрапила до лікарні.


Одесса школа учителя
Карантин: одеські школи закриваються, а садочки поки працюватимуть
11 березня 2020, 16:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Уляна Супрун
Сергій Куюн
Всі блоги »
"Царя" налякали криміналом. Чому завтра можуть зняти голову Рівенської облради (ДОКУМЕНТИ)
12 березня 2020, 14:17
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »