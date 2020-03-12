В Ізмаїлі за образи і приниження дітей вчителька відбулася штрафом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.
Ізмаїльський міськрайонний суд визнав вчительку школи №11 Жанну Мунтяну винною в булінгу по відношенню до учнів.
Жінка зобов'язана виплатити 1 360 гривень штрафу і сплатити судові витрати в розмірі 420 гривень.
"Незважаючи на рішення суду, вона продовжує виходити на роботу", — повідомила мама двох школярок Галина Гудминська, класною керівницею яких і є вищезгадана вчителька.
Нагадаємо, 4 березня батьки кількох учнів 9-го класу Ізмаїльської школи № 11 звернулися з письмовою заявою до директора департаменту освіти і науки Одеської ОДА. Вони розповіли, що класна керівниця піддає їхніх дітей психологічному насильству. Так, викладач української мови та літератури довела до нервового зриву одну з дівчаток, яка згодом потрапила до лікарні.
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