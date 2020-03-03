В Верховной Раде создали комиссия по деятельности мэра Одессы Труханова
Об этом депутат сообщил на брифинге в здании Верховной Рады, передает RegioNews со ссылкой на Думскую.
По словам Леонова, комиссия будет расследовать факты нарушения Конституции и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым.
Кроме того, нардеп требует провести расследование ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию преступлений мэра Одессы.
По словам нардепа, в Одессе при непосредственном участии Труханова, масштабы коррупции в городской власти достигли колоссальных размеров, бюджет Одессы разворовывается, а уникальные архитектурные и природные объекты уничтожаются.
"Обо всех этих проблемах давным-давно известно уже, наверное, каждому одесситу. Кроме правоохранительных органов, в чьи обязанности и входит расследование подобных преступлений, — отмечает Леонов. — Точнее, расследование уже начинались. Фактов для них более чем достаточно. В уголовных делах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют сотни миллионов гривен, но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами. Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны городской власти во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям – гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что не ответили настоящие виновные – те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер пожарной безопасности".
Уважаемые одесситы Сегодня я инициировал создание временной, следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов нарушения Конституции и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым. А также провести расследование преступлений и внедрения коррупционных схем, ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию преступлений Геннадия Труханова. Эта комиссия поможет нам справиться с большинством проблем, которые регулярно возникали в Одессе в течение всего периода правления Труханова. Среди них: колоссальные масштабы коррупции в городской власти; разворовывание городской собственности и бюджетных средств; незаконная застройка и уничтожение уникальных архитектурных и природных объектов. Обо всех этих проблемах давным-давно известно уже, наверное, каждому одесситу, кроме правоохранительных органов, в чьи обязанности и входит расследование подобных преступлений. Точнее, расследование уже начинались. Фактов для них более, чем достаточно. В уголовных делах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют сотни миллионов гривен. Но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами. Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны городской власти во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям – гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что, не ответили настоящие виновные – те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер пожарной безопасности Весна уже пришла – должны быть и посадки Артем Дмитрук Goreniuk Oleksandr Daria Volodina Александр Сова Олег КолевОпубліковано Alexey Leonov Вівторок, 3 березня 2020 р.
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