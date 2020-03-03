В Верховной Раде создали комиссия по деятельности мэра Одессы Труханова 

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов, избранный по 135 округу в Приморском районе, инициировал создание комиссии по деятельности мэра Одессы

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Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов, избранный по 135 округу в Приморском районе, инициировал создание комиссии по деятельности мэра Одессы

Об этом депутат сообщил на брифинге в здании Верховной Рады, передает RegioNews со ссылкой на Думскую.

По словам Леонова, комиссия будет расследовать факты нарушения Конституции и законов Украины Одесским городским головой Геннадием Трухановым.

Кроме того, нардеп требует провести расследование ненадлежащего исполнения обязанностей правоохранительных органов по расследованию преступлений мэра Одессы.

По словам нардепа, в Одессе при непосредственном участии Труханова, масштабы коррупции в городской власти достигли колоссальных размеров, бюджет Одессы разворовывается, а уникальные архитектурные и природные объекты уничтожаются.

"Обо всех этих проблемах давным-давно известно уже, наверное, каждому одесситу. Кроме правоохранительных органов, в чьи обязанности и входит расследование подобных преступлений, — отмечает Леонов. — Точнее, расследование уже начинались. Фактов для них более чем достаточно. В уголовных делах по фактам коррупции и нанесения ущерба городу по разным эпизодам фигурируют сотни миллионов гривен, но эти дела были закрыты по надуманным причинам или тянулись годами. Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны городской власти во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям – гибели десятков людей в результате пожаров, которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что не ответили настоящие виновные – те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер пожарной безопасности".