НАБУ открыло дело о краже 93 млн грн в ОПЗ

5 марта детективы Национального бюро сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод"

Фото: epravda.com.ua

5 марта детективы Национального бюро сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ

Говорится о:

- доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которое выступило организатором схемы;

- заместителе директора АО "Одесский припортовый завод";

- начальнике отдела АО "Одесский припортовый завод";

- владельце компании-нерезидента-участника коррупционной схемы.

Действия всех четырех лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Чиновники "ОПЗ" задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Относительно двух остальных подозреваемых, то сейчас их местонахождение не установлено. Поэтому им сообщили о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УК Украины.

Также детективы НАБУ проводят необходимые следственные действия по установлению других участников коррупционной схемы.

Следствие установило, что доверенное лицо народного депутата Украины VIII созыва организовала схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически обеспечивал поставки этим компаниям "ОПЗ".

Схема действовала в течение марта-декабря 2015 года. К ее реализации были привлечены должностные лица "ОПЗ". Вследствие таких противоправных действий "ОПЗ" недополучил доход в около 93,3 млн грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с октября 2016 года.