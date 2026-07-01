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01 июля 2026, 15:15

В Полтавской области разоблачили схему на 30 тысяч долларов на выделении земли для военных

01 июля 2026, 15:15
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Фото из открытых источников
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Миргородский горрайонный суд Полтавской области утвердил соглашение о признании виновности в деле злоупотребления влиянием. Стало известно, какое наказание назначил суд

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В прошлом году предприниматель хотел получить в аренду земельный участок для создания реабилитационного центра для военнослужащих с привлечением средств от европейских благотворительных организаций и грантовых фондов. Для этого ему нужно было подтвердить право собственности или аренды на земельный участок или предоставить официальные гарантии его предоставления от органов местной власти.

Обвиняемый, которому предприниматель объяснил идею, решил "заработать" на этом. Он вступил в сговор со знакомым, обладающим широким кругом связей среди руководства Миргородского городского совета, в том числе среди отдела Управления коммунальных ресурсов.

Впоследствии они сказали предпринимателю, что за выделение земли нужно заплатить 30 тысяч долларов. По результатам аукциона в аренду планировали проплаты два участка – 5 га и 0,8 прибрежной полосы.

Обвиняемый признал вину и заключил соглашение с прокурором. Также он перечислил 30 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Суд назначил 3 года лишения свободы, но уволил обвиняемого от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении руководителя одного из департаментов КГГА. Его обвиняют в служебной халатности, которая привела к многомиллионному ущербу при закупке оборудования для "Пунктов несокрушимости".

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