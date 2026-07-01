На трассе Донецк–Старобешево после прилета горит грузовой транспорт

Фото: Telegram/Цаплиенко

Об этом сообщает RegioNews.

По его словам, силы обороны Украины уничтожили российские грузовики на трассе Донецк-Старобешево. В сети обнародованы кадры последствий атак.

Также журналист опубликовал фото и видео, где видно около 20 сожженных фур на стоянке в Донецке. По его информации, ночью по объекту был нанесен удар дронами.

Напомним, в ночь на 1 июля на временно оккупированной территории Донецкой области был уничтожен мост, соединявший Мариуполь с Донецком. Из-за критических повреждений движение транспорта через переправу полностью прекращено.