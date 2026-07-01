В Кропивницком пенсионер поджег себя в отделении банка

Фото: Суспильне Кропивницкий

В Кропивницком пенсионер облился легковоспламеняющимся веществом в отделении банка из-за конфликта по выплате средств – полиция выясняет обстоятельства

Об этом Суспильнному рассказала представитель полиции области Оксана Ковтуненко, передает RegioNews.

Инцидент произошел 30 июня в отделении банка по улице Набережная. 81-летний мужчина во время конфликта из-за несогласия с выплатой денег облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

По информации пресс-секретаря, пенсионер 1945 года рождения получил ожоги. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Обстоятельства инцидента устанавливаются, а сведения планируют внести в Единый реестр досудебных расследований в течение суток.

Парамедик Центра экстренной медицинской помощи Ростислав Гончаренко сообщил, что бригаду скорой вызвали дважды. По его словам, мужчина каждый раз отказывался от госпитализации и обследования, отмечая, что чувствует себя удовлетворительно. Медики оценили его состояние как некритическое, зафиксированы незначительные ожоги лица первой ступени.

Мужчина от комментариев журналистам отказался. Сотрудники банка также воздержались от общения с прессой.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в прошлом году на Закарпатье женщина сожгла себя заживо. Трагическое событие произошло в селе Яблоновка Вышковской общины Хустского района на улице Довбуша. Причины самоубийства женщины неизвестны.