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01 июля 2026, 15:35

Львовщина страдает от огня: спасатели тушат свалку и семь очагов пожаров

01 июля 2026, 15:35
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Фото: ГСЧС
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На Львовщине спасатели продолжают ликвидацию пожара на территории бывшей свалки в Пустомытах. Одновременно в области тушат семь пожаров в экосистемах, где горят сухая растительность и торфяники

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным ГСЧС, площадь пожара на бывшей свалке в Пустомытах составляет 750 кв. м. Тушение усложняет тление мусора на глубине нескольких метров. Спасатели проливают отдельные ячейки возгорания и разбирают завалы, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Кроме того, на территории Львовской области было зафиксировано семь пожаров в экосистемах общей площадью более 113 тыс. кв. м. Очаги возгорания возникли во Львовском, Червоноградском и Яворивском районах.

Всего к ликвидации пожаров в регионе привлечены более 160 спасателей и 33 единицы техники ГСЧС.

В ГСЧС напомнили, что за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 3 060 до 6 120 гривен, для должностных лиц – до 30 600 гривен. На территориях природно-заповедного фонда сумма штрафа может достигать 12 240 гривен.

Напомним, что в мае в Закарпатской области был масштабный пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества.

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