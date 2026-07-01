Россияне ударили по центру Херсона: есть погибшие и раненые

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Россияне в очередной раз атаковали Херсон. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.



Утром 1 июля российский дрон попал в здание в центральной части Херсона. В результате удара погибла женщина. Еще два человека получили ранения. Известно, что во время атаки они находились внутри здания.



Правоохранители документируют все военные преступления русских военных.

Напомним, в ночь на 1 июля РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59 и 151 ударным БпЛА. Силы ПВО обезвредили ракету Х-59 и 130 беспилотников.