На Закарпатье мужчина убил товарища топором и прятался почти сутки

Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве знакомого во время конфликта на Закарпатье

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Ночью 30 июня на линию 102 поступило сообщение от медиков о констатации смерти 27-летнего жителя села Большие Берега Береговского района. При осмотре тела правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти.

По данным следствия, накануне вечером потерпевший находился в гостях у своего 46-летнего товарища, где мужчины вместе употребляли алкоголь. Во время конфликта хозяин дома нанес гостю удар топором по голове. От полученных травм мужчина умер.

После совершенного подозреваемый сбежал и почти сутки скрывался от стражей порядка.

Оперативники обнаружили и задержали мужчину в лесном массиве. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство) и ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части). Продолжаются следственные действия.

Напомним, полицейские задержали жительницу Ужгорода, подозреваемую в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его гибели. Женщина скрыла смерть своей дочери и похоронила ее во дворе.