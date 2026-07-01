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01 июля 2026, 08:51

На Закарпатье мужчина убил товарища топором и прятался почти сутки

01 июля 2026, 08:51
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве знакомого во время конфликта на Закарпатье

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Ночью 30 июня на линию 102 поступило сообщение от медиков о констатации смерти 27-летнего жителя села Большие Берега Береговского района. При осмотре тела правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти.

По данным следствия, накануне вечером потерпевший находился в гостях у своего 46-летнего товарища, где мужчины вместе употребляли алкоголь. Во время конфликта хозяин дома нанес гостю удар топором по голове. От полученных травм мужчина умер.

После совершенного подозреваемый сбежал и почти сутки скрывался от стражей порядка.

Оперативники обнаружили и задержали мужчину в лесном массиве. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство) и ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части). Продолжаются следственные действия.

Напомним, полицейские задержали жительницу Ужгорода, подозреваемую в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его гибели. Женщина скрыла смерть своей дочери и похоронила ее во дворе.

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