В столичном Гидропарке из воды вытащили тело человека

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В среду, 1 июля, в Киеве на территории Гидропарка из воды вытащили тело человека

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Обстоятельства гибели человека и его личность устанавливают правоохранители.

Официальная информация о причинах трагедии по состоянию на данный момент не обнародована. Детали происшествия выясняются.

По данным ГСЧС, в течение июня 144 человека, из них 35 детей, погибли на водоемах Украины. В прошлом году за этот же период вода унесла жизни 90 человек, из которых 10 – дети.

Напомним, на Буковине в реке Прут утонул 16-летний подросток. Его нашли на глубине 3,5 метра и на расстоянии около 20 метров от предполагаемого места утопления. Тело погибшего подняли на берег и передали сотрудникам полиции.