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Смертельное ДТП в Киеве: 21-летний водитель BMW был без прав и отказался давать показания
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01 июля 2026, 09:52

Смертельное ДТП в Киеве: 21-летний водитель BMW был без прав и отказался давать показания

01 июля 2026, 09:52
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Фото: полиция
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Водителю автомобиля BMW, устроившему масштабную аварию в Подольском районе столицы, сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Установлено, что у 21-летнего парня вообще нет водительского удостоверения, за что он уже дважды привлекался к административной ответственности.

На момент ДТП водитель был трезв, что подтвердил прибор "Драгер". В результате аварии он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Давать какие-либо показания правоохранителям парень отказался. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла утром 30 июня на улице Ивана Выговского. Водитель BMW во время движения в пределах первой полосы начал перестраиваться в соседнюю и столкнулся с Mercedes-Benz, а также с задней частью Daewoo Lanos. После этого автомобиль парня вылетел на встречную полосу, где врезался в Hyundai Sonata и KIA Magentis. В результате столкновения 51-летняя водитель Hyundai погибла на месте. Травмы также получила пассажирка BMW.

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