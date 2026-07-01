Трагедии на водоемах Харьковщины: за сутки погибли двое мужчин

Фото: полиция Харьковской области

За сутки на водоемах Харьковщины произошло два трагических случая, в результате которых погибли мужчины. По обоим фактам следователи приступили к досудебным расследованиям и устанавливают все обстоятельства событий

Об этом сообщила полиция Харьковской области. RegioNews .

30 июня около 16:00 на пляже в поселке Безлюдовка во время купания в водоеме произошел несчастный случай.

По предварительным данным, группа молодых людей отдыхала у водоема.

19-летний парень, находясь в воде в нескольких метрах от берега, внезапно ушел под воду и не смог самостоятельно вынырнуть. Друзья пытались найти его и позвали на помощь, после чего обратились в службу "112". Около 17:20 спасатели извлекли пострадавшего из воды без признаков жизни. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В тот же день в полицию поступило сообщение о происшествии на центральном пляже Основянского озера. Предварительно установлено, что мужчина 1961 года рождения во время празднования семейного торжества вошел в водоем, после чего через некоторое время исчез из поля зрения присутствующих. Позже его обнаружили в водоеме без признаков жизни.

На местах работали следственно-оперативные группы подразделений полиции. По обоим фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Работники полиции устанавливают все обстоятельства событий, продолжаются следственные действия.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными во время отдыха у водоемов:

выбирайте безопасные зоны: купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах;

избегайте неизвестного дна: не ныряйте в незнакомых местах;

трезвый отдых: не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

оценивайте свои силы: не заплывайте вдали от берега и реально оценивайте свои физические возможности;

защитное снаряжение: во время пользования лодками и другими плавсредствами обязательно надевайте спасательные жилеты;

постоянный контроль за детьми: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

Напомним, что в Чортковском районе Тернопольской области во время купания в реке Днестр погиб 19-летний местный житель.