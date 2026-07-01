12:47  01 июля
В столичном Гидропарке из воды вытащили тело человека
09:46  01 июля
Смертельное ДТП в Киеве: 21-летний водитель BMW был без прав и отказался давать показания
07:49  01 июля
В Кропивницком пенсионер поджег себя в отделении банка
UA | RU
UA | RU
01 июля 2026, 16:23

Трагедии на водоемах Харьковщины: за сутки погибли двое мужчин

01 июля 2026, 16:23
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

За сутки на водоемах Харьковщины произошло два трагических случая, в результате которых погибли мужчины. По обоим фактам следователи приступили к досудебным расследованиям и устанавливают все обстоятельства событий

Об этом сообщила полиция Харьковской области. RegioNews .

30 июня около 16:00 на пляже в поселке Безлюдовка во время купания в водоеме произошел несчастный случай.

По предварительным данным, группа молодых людей отдыхала у водоема.

19-летний парень, находясь в воде в нескольких метрах от берега, внезапно ушел под воду и не смог самостоятельно вынырнуть. Друзья пытались найти его и позвали на помощь, после чего обратились в службу "112". Около 17:20 спасатели извлекли пострадавшего из воды без признаков жизни. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В тот же день в полицию поступило сообщение о происшествии на центральном пляже Основянского озера. Предварительно установлено, что мужчина 1961 года рождения во время празднования семейного торжества вошел в водоем, после чего через некоторое время исчез из поля зрения присутствующих. Позже его обнаружили в водоеме без признаков жизни.

На местах работали следственно-оперативные группы подразделений полиции. По обоим фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Работники полиции устанавливают все обстоятельства событий, продолжаются следственные действия.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными во время отдыха у водоемов:

  • выбирайте безопасные зоны: купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах;
  • избегайте неизвестного дна: не ныряйте в незнакомых местах;
  • трезвый отдых: не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • оценивайте свои силы: не заплывайте вдали от берега и реально оценивайте свои физические возможности;
  • защитное снаряжение: во время пользования лодками и другими плавсредствами обязательно надевайте спасательные жилеты;
  • постоянный контроль за детьми: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

Напомним, что в Чортковском районе Тернопольской области во время купания в реке Днестр погиб 19-летний местный житель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область полиция водоем
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Хмельницкой области будут судить мужчину, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу
01 июля 2026, 17:24
На Буковине адвокат вместе с сообщниками организовал "гуманитарную" схему по авто на 4,2 млн грн
01 июля 2026, 16:59
Миллионы на военных и пропавших без вести: в полиции раскрыли детали мошеннических схем против защитников
01 июля 2026, 16:50
Убытки на 2,5 млн грн: трем таможенникам сообщили о подозрении из-за сделок с импортом техники
01 июля 2026, 16:47
Удар по Харькову: Российский КАБ попал в жилой дом, есть пострадавшие
01 июля 2026, 15:59
Главком Сырский впервые прокомментировал конфликт с Федоровым
01 июля 2026, 15:50
Львовщина страдает от огня: спасатели тушат свалку и семь очагов пожаров
01 июля 2026, 15:35
В Полтавской области разоблачили схему на 30 тысяч долларов на выделении земли для военных
01 июля 2026, 15:15
В Николаеве в авто погибли двое иностранцев: детали стрельбы
01 июля 2026, 14:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »