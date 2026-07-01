Удар по Харькову: Российский КАБ попал в жилой дом, есть пострадавшие
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. Боеприпас попал в частный жилой дом
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .
По предварительным данным, в результате атаки есть раненые. Их количество и состояние пока уточняют.
Информация о масштабах разрушений и других последствиях удара устанавливается.
Напомним, что россияне в очередной раз атаковали Херсон . К сожалению, погиб человек.
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