Удар по Харькову: Российский КАБ попал в жилой дом, есть пострадавшие

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Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. Боеприпас попал в частный жилой дом

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .

По предварительным данным, в результате атаки есть раненые. Их количество и состояние пока уточняют.

Информация о масштабах разрушений и других последствиях удара устанавливается.

Напомним, что россияне в очередной раз атаковали Херсон . К сожалению, погиб человек.