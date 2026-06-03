Николаевщина под ударом "Шахеда": ранен 65-летний мужчина

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В ночь на 3 июня российские войска атаковали Николаевскую область ударным БпЛА типа "Shahed"

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким , передает RegioNews.

По его словам, в результате удара в Николаеве ранения получил 65-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние пострадавшего к утру оценивается как тяжелое. Также поврежден частный жилой дом.

В Баштанском районе в результате атаки повреждено складское помещение. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера враг семь раз атаковал FPV-дронами Очаковскую общину Николаевского района. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 3 июня РФ атаковала Украину 198 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 7 локациях.